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رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده من وفد الأزهر والكنيسة -صور

08:00 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
  • عرض 8 صورة
    رئيس جامعة الأزهر يتلقى واجب العزاء في والده
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، وفدًا من مجمع البحوث الإسلامية، وبعض من رؤساء المناطق الأزهرية، لتقديم واجب العزاء في وفاة والده بمكان العزاء بمسقط رأسه قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وضم وفد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد الجندي، أمين المجمع، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد.

كما استقبل رئيس جامعة الأزهر، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، ووفد مرافق له لتقديم واجب العزاء، وذلك نيابة عن قداسة البابا تواضروس، ونيافة الأنبا آرميا مكرم، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

يأتي ذلك وسط حشود كبيرة من أهالي محافظة كفر الشيخ جاءت لتأدية العزاء لرئيس جامعة الأزهر، في وفاة والده.

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سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الأزهر
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