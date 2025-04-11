محافظ الوادي الجديد يستجيب للمواطنين بشأن قرار أراضي الإسكان -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تجمع عدد كبير من أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في باحة المجمع الإسلامي الكبير عقب صلاة الجمعة، للقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ومناقشته في قراره الأخير بسحب أراضي جمعيات الإسكان على مستوى المحافظة لعدم توصيل المرافق واستغلال بعض الأراضي في الغرض المخصص لها، وسحب تلك المساحات لصالح الوحدات المحلية.

وبناء على رغبة الأهالي وجه المحافظ الدعوة للجماهير للقائهم عقب صلاة الجمعة.

وخلال اللقاء رفض عدد من المواطنين للقرار، مطالبين من المحافظ إلغائه ووقف العمل به.

من جانبه أعلن اللواء الزملوط استجابته الفورية لمطالب المواطنين، مؤكدًا إلغاء قرار سحب أراضي جمعيات بناء المساكن.

وسط هتافات الفرحة والتصفيق، وأعلن المحافظ قائلاً:"اعتبروا القرار كأن لم يكن، الأرض موجودة كما هي، فقط عليكم العمل على توصيل المرافق، وأنا لن أعمل أبداً ضد مصلحة الناس، لا شيء ثابت، القرار انتهى، فقط عليكم العمل على توصيل المرافق."

وأوضح الزملوط، أن المحافظة تضم نحو 41 جمعية لبناء المساكن، مشيرًا إلى المبادرات التي قدمتها المحافظة لتوصيل المرافق، حيث تحملت نسبة كبيرة من التكاليف، وأكد أن "الأراضي كما هي، والمرافق ستُستكمل بناءً على ذلك".

وفي خطوة تهدف إلى تدارك الأزمة بشكل كامل، أعلنت المحافظة في بيان رسمي عن عقد اجتماع، غدًا السبت، مع رؤساء جمعيات بناء المساكن لمناقشة الموضوع والتوصل إلى اتفاق نهائي، وتقديم البيانات اللازمة للمنتفعين.