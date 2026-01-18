مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. السنغال 0 ضد 0 المغرب.. نهاية الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

08:14 م 18/01/2026 تعديل في 09:55 م
يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب السنغال اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

وجاء تشكيل منتخب المغرب للقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نيل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي.

وفي المقابل يدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مامادو سار - موسي نياخات - مالك ضيوف - كريبين دياتا

خط الوسط: لامين كامارا - أدلايسا جاي - إليمان ندياي - باب غاي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - ساديو ماني

أبرز أحداث مباراة المغرب والسنغال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: انطلاقة من ساديو ماني يتصدى لها دفاع منتخب المغرب

الدقيقة 13: تسديدة قوية من إسماعيل الصيباري لاعب المغرب، تمر خارج مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 20: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب عن طريق إسماعيل صيباري ولكن الحكم يحتسب تسلل

الدقيقة 25: عرضية من لاعب منتخب السنغال ولكنها تمر دون خطورة على مرمى منتخب المغرب

الدقيقة 28: تسديدة من لاعب منتخب السنغال ولكنها تمر خارج مرمى المغرب

الدقيقة 32: تسديدة من عبد الصمد الزلزولي ولكنها تخرج أعلى مرمى السنغال

الدقيقة 35: توقف المباراة لعلاج لاعب السنغال

الدقيقة 38: ياسين بونو يتألق ويمنع الأول لمنتخب السنغال

الدقيقة 40: عرضية من عبد الصمد الزلزولي يبعدها دفاع المنتخب السنغالي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

