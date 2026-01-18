الرئيس الإيراني محذّرا من أي محاولة لاغتيال خامنئي: ستكون حربا شاملة

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأحد، من أن أي تعرض للمرشد الأعلى علي خامنئي يُعد "حربا شاملة ضد الشعب الإيراني بأكمله".

وأكد بزشكيان، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن طهران ستتعامل بحزم مطلق مع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد أو رموزها الوطنية.

وعزا الرئيس الإيراني، الضغوط المعيشية والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون إلى "العداء المستمر والسياسات الأمريكية"، مشيرا بشكل خاص إلى "العقوبات غير الإنسانية" ودور حلفاء واشنطن في تشديد الخناق الاقتصادي.

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

وفي وقت سابق من اليوم، رجّح فجر السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، أن يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عملية اغتيال تستهدف خامنئي خلال الأسبوع الجاري.

واستشهد شابيرو، في منشور على "إكس" بتصريحات ترامب الأخيرة لموقع "بوليتيكو" حول ضرورة تغيير النظام الحاكم في إيران، وكذلك ما وصفه بـ "استفزازات خامنئي" للرئيس الأمريكي.

وأكد شابيرو أن هذه العوامل قد "تعجل بعملية الاغتيال"، لافتا إلى متغير عسكري حاسم يتمثل في أن "مجموعة كبيرة من حاملات الطائرات الأمريكية ستتواجد قريبا بالشرق الأوسط"، وهو ما سيسهل على واشنطن شن عمليات واسعة النطاق ضد طهران.