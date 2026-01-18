إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 8 متهمين في قضية الهيكل الإداري بالتجمع

كتب : مصراوي

08:37 م 18/01/2026

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 709 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع.، لجلسة 20 أبريل لضم المستندات.

وكشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثاني ومن الخامس وحتى الثامن تهم تمويل الإرهاب، ووجه لجمع المتهمين تهم استخدام موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بأن استخدموا تطبيقي تلجرام وماسنجر للتواصل بين أعضاء الجماعة.

خلية الهيكل الإداري التجمع محاكم بدر

