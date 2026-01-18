أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الإثنين الموافق 19 يناير 2026، محذرة من ظواهر جوية تستوجب الحيطة والحذر، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلاً ليكون الطقس شديد البرودة ليلًا.

وحذرت الهيئة من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد، ووسط سيناء، والصحراء الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لتكون شبورة مائية كثيفة بدءاً من الساعة 3 فجراً وحتى 10 صباحاً، على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتابعت: تظهر سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر، كما يوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

أكدت الهيئة استقرار حالة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر في كلا البحرين.