أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن قطاع السياحة المصري يشهد انتعاشًا غير مسبوق، مدفوعًا باستراتيجيات تسويقية متطورة ودعم حكومي قوي، متوقعًا أن يصل إجمالي السياح الوافدين إلى مصر إلى نحو 21 مليون سائح خلال عام 2026.

وقال هزاع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، إن السياحة الثقافية حققت طفرة ملحوظة خلال عام 2025 بنمو بلغ 33%، وأضاف أن هذا النمو أدى إلى زيادة قدرها 4 ملايين سائح مقارنة بعام 2024، ليصل الإجمالي إلى 19 مليون سائح.

تابع أن النجاح يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها المشاركة الفعالة في أكثر من 45 معرضًا دوليًا باستخدام تقنيات حديثة مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والسياحة الافتراضية، مؤكدًا أن دعم رحلات الطيران "الشارتر" وصدور قوانين منظمة لشقق الإجازات والغرف الفندقية ساهما في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.

وأشار إلى أن زيارات النجوم العالميين والمؤثرين، مثل النجم ويل سميث وصانع المحتوى آيشو سبيد، وفرت دعاية مجانية هائلة للمقاصد المصرية والأهرامات.

وأمد على أن التوقعات لعام 2026 تشير إلى استمرار التصاعد، مع توقع وصول زوار المقاصد الثقافية والأثرية إلى ما بين 5 و7 ملايين سائح ضمن السياحة الأثرية وحدها.