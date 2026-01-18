إعلان

خبير سياحي: 21 مليون سائح متوقعون في 2026.. 7 ملايين منهم للسياحة الأثرية

كتب- حسن مرسي:

08:38 م 18/01/2026

المتحف المصري بالتحرير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن قطاع السياحة المصري يشهد انتعاشًا غير مسبوق، مدفوعًا باستراتيجيات تسويقية متطورة ودعم حكومي قوي، متوقعًا أن يصل إجمالي السياح الوافدين إلى مصر إلى نحو 21 مليون سائح خلال عام 2026.

وقال هزاع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، إن السياحة الثقافية حققت طفرة ملحوظة خلال عام 2025 بنمو بلغ 33%، وأضاف أن هذا النمو أدى إلى زيادة قدرها 4 ملايين سائح مقارنة بعام 2024، ليصل الإجمالي إلى 19 مليون سائح.

تابع أن النجاح يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها المشاركة الفعالة في أكثر من 45 معرضًا دوليًا باستخدام تقنيات حديثة مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والسياحة الافتراضية، مؤكدًا أن دعم رحلات الطيران "الشارتر" وصدور قوانين منظمة لشقق الإجازات والغرف الفندقية ساهما في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.

وأشار إلى أن زيارات النجوم العالميين والمؤثرين، مثل النجم ويل سميث وصانع المحتوى آيشو سبيد، وفرت دعاية مجانية هائلة للمقاصد المصرية والأهرامات.

وأمد على أن التوقعات لعام 2026 تشير إلى استمرار التصاعد، مع توقع وصول زوار المقاصد الثقافية والأثرية إلى ما بين 5 و7 ملايين سائح ضمن السياحة الأثرية وحدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام هزاع السياحة المصرية السياحة الوافدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
زووم

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
تسبب حروقًا وتشوهات.. نقابة الأطباء تحذر من تريند سكب المياه الساخنة على
أخبار مصر

تسبب حروقًا وتشوهات.. نقابة الأطباء تحذر من تريند سكب المياه الساخنة على

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

0 0
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان