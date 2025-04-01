مصرع شاب سقط من أعلى الجبل وتعلق آخر بين الصخور في سوهاج

مصرع شاب سقط من أعلى الجبل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد عقب سقوطه من أعلى الجبل الغربي بمنطقة الشيخ حمد دائرة مركز شرطة سوهاج، بينما تواصل قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها لإنقاذ حياة شاب سقط في منطقة تجويف صخري أعلى سطح الجبل.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بسقوط شخص من أعلى الجبل دائرة مركز شرطة سوهاج وتعلق آخر بين الصخور بذات الناحية.

تبين مصرع "خالد. ع" شاب في العقد الثالث من العمر متأثرًا بإصابته بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد عقب سقوطه من أعلى الجبل؛ بسبب شدة الرياح، وتعلق شاب آخر في نفس العمر على قيد الحياة في تجويف صخري أعلى الجبل.

وتكثف قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها لاستخراج الشاب من بين الصخور على قيد الحياة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسبب صعود الشابين في هذه المنطقة الجبلية الوعرة التي تقع بالقرب من المنطقة الأثرية التي تقع تحت سفح الجبل بناحية نجع الشيخ والمعروف بمعبد أتريبس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.