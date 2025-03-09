حريق ضخم يلتهم مزرعة دواجن بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع الحريق، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وقوة من المباحث الجنائية إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.