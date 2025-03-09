محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع السلع بالمنصورة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، أحد منافذ بيع السلع من الخضروات والفاكهة أمام حي شرق المنصورة، للتعرف على أسعار السلع المعروضة مؤكدًا أهمية استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل الأهالي.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من الشوارع والميادين للإطمئنان على مستوى النظافة مشددا على رفع التراكمات اولا بأول لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين

وخلال جولته، التقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتهم وتذليل أي عقبات تواجههم.