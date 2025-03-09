حريق في مخزن أخشاب بالقناطر الخيرية.. والجهات الأمنية تحقق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في مخزن أخشاب بقرية باسوس بالقناطر الخيرية دون إصابات أو خسائر بشرية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمخزن أخشاب بقرية باسوس بالقناطر الخيرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية باسوس دون إصابات أو خسائر بشرية.

جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.