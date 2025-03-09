بالصور.. محافظ أسوان يتفقد شوارع حى شرق المدينة

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددًا من الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية بنطاق حى شرق المدينة، ومن بينها منطقة السيل ، وكذا الشارع الجديد وكسر الحجر والحدادين وغيرها من الشوارع الجانبية.

واطمأن كمال على منظومة العمل للمحليات من تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، فضلاً عن انتظام عمل الأنشطة التجارية المختلفة لتقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الحملات المكبرة وتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية والأساسية ومطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمى، مع إستمرار جهود النظافة وكافة الأعمال الأخرى باعتبار أن شهر رمضان المعظم هو شهر العمل لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.