ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة بيجو في ترعة الشيخية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



حصل موقع مصراوي على أسماء ضحايا الحادث، الذي وقع اليوم السبت، جراء سقوط سيارة بيجو داخل ترعة في قرية الشيخية، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

وجاءت أسماء الضحايا والمصابين كالآتي: مصرع أبوالوفا علي جلال، 50 عامًا، سائق، وفاطمة.ح.ع، تبلغ من العمر 48 عامًا، وإصابة ابنتها ابتسام.ع.ح، تبلغ من العمر 13 عامًا، ومحمد.ع.ع، عامل ، 19 عامًا، جميعهم من مركز دشنا وكانوا متجهين إلى محافظة الأقصر تم نقلهم إلى مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية مركز قفط.

تم انتشال الجثتين والمصابين واستخراج السيارة وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين داخل المياه وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.