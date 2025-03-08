طولها 193 مترًا .. وصول السفينة السياحية "Astoria Grande" لميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، السفينة السياحية Astoria Grande وعلى متنها سياح من مختلف الجنسيات، بينهم طاقم السفينة، وذلك ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

ورست السفينة التي ترفع علم جمهورية بالاو على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء كوسداسي بتركيا، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ازمير التركي.

ونظم ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حفل استقبال للسفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكولورية التي نالت إعجاب السياح وتفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني والتقاط الصور التذكارية.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

كان في استقبال السفينة السياحية كل من اللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية.

يشار إلى أن السفينة Astoria Grande تعد واحدة من أكبر السفن السياحية التي تبحر في البحر المتوسط ويصل طولها إلى 193 متر وعرضها 31 متر والغاطس 6 أمتار.