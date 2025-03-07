غيوم وسحب كثيفة تغطى سانت كاترين – صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لتقلبات جوية وغطت السحب والغيوم الكثيفة سمائها، مع انخفاض في درجات الحرارة والتي بلغت 2 مئوية.

ورفعت الوحدة المحلية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت من انخفاض درجة الحرارة، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

وكانت قد تعرضت مدينة سانت كاترين أمس لتساقط أمطار بمنطقة النبي صالح، والسباعية، ووادي الطرفة، مما أدى إلى حدوث سيل ضعيف، نتيجة لتساقط شلالات المياه من قمم الجبال.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس غائم جزئي مائل للدفء نهارًا، مع وجود فرص تساقط الأمطار التي قد تتسبب في حدوث سيول، إضافة إلى نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 35 كيلو في الساعة.

وتواصل جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لليوم الثاني على التوالي، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة إحداثيات السيول أول بأول، والتأكد من جاهزية المعدات، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث سيول.