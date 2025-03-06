يوم متقلب في كفر الشيخ.. أمطار متقطعة وشمس تظهر وتختفي -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مع وجود غيوم وسطوع الشمس على مرات متفاوتة.

وكلف اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة برفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية.

ووجه باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة صفايات الأمطار والصرف الصحي، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها.

وشدد على جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي شهدت سقوط أمطار.