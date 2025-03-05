القبض على شاب بتهمة قتل شقيقته في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أنهى شاب حياة شقيقته في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، بسلاح أبيض "سكين" وجرى ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة ملوي بلاغًا بقيام شاب بقتل شقيقته داخل المنزل الكائن في شارع التوحيد بحي غرب المدينة.

انتقلت المباحث والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين قيام الشاب بقتل شقيقته بسبب زواجها عرفيًا من أحد الأشخاص رغم أنها أقامت دعوى خلع ضد زوجها الحالي ولم يصدر الحكم النهائي بعد، مما أثار حفيظته وأقبل على قتلها بالسكين.

وتسبب الحادث في حالة من الرعب بين أهالي المنطقة، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.