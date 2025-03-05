إعلان

القبض على شاب بتهمة قتل شقيقته في المنيا

09:58 م الأربعاء 05 مارس 2025

جثة - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

أنهى شاب حياة شقيقته في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، بسلاح أبيض "سكين" وجرى ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة ملوي بلاغًا بقيام شاب بقتل شقيقته داخل المنزل الكائن في شارع التوحيد بحي غرب المدينة.

انتقلت المباحث والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين قيام الشاب بقتل شقيقته بسبب زواجها عرفيًا من أحد الأشخاص رغم أنها أقامت دعوى خلع ضد زوجها الحالي ولم يصدر الحكم النهائي بعد، مما أثار حفيظته وأقبل على قتلها بالسكين.

وتسبب الحادث في حالة من الرعب بين أهالي المنطقة، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

تم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على شاب بتهمة قتل اتهام شاب بقتل شقيقته يقتل شقيقته بسلاح أبيض محافظة المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد