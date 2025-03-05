بالصور- مسابقات رياضية وأنشطة فنية وترفيهية بمراكز شباب البحيرة خلال رمضان

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة سلسلة من الدورات والأنشطة الرمضانية بمراكز الشباب التابعة لها، تنوعت بين المسابقات الرياضية والثقافية والدينية، بهدف تعزيز الروح الرياضية بين المشاركين، وتوفير فرص ترفيهية وثقافية للشباب وأسرهم.

نفذت إدارة شباب كوم حمادة بمركز شباب مدينة كوم حمادة مسابقة تصميم فانوس رمضان بحضور عدد 15 متردد ومستفيد، وقام مركز شباب الطود بافتتاح الدورة الرمضانية بعدد 300 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب كفر العيص بعدد 300 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب خربتا بعدد 32 فريق، بعدد 350 متردد ومستفيد.

ونفذت إدارة شباب كفر الدوار الدورة الرمضانية بمركز شباب الوسطانية بعدد 20 فريق، والدورة الرمضانية بمركز شباب معمل القزاز بعدد 16 فريق، وندوة دينية بمركز شباب معمل القزاز بعدد 30 متردد ومستفيد، ودوري رياضي بين الأسر بمركز شباب الجوابيص لعدد 40 متردد ومستفيد.

كما نفذت إدارة شباب إدكو بمركز شباب قرية واحد افتتاح دوري خماسي كرة القدم التي يشارك فيها 8 فرق بإجمالي عدد مستفيدين 64 عضو، وتم افتتاح دوري كرة الطائرة التي يشارك فيها 8 فرق بإجمالي عدد 48 عضو.

ونفذت إدارة شباب وادي النطرون بمركز شباب محمد عبد الرقيب دورة رمضانية بعدد 80 متردد ومستفيد.

ونفذت إدارة شباب آيتاي البارود دوري رياضي بين مراكز الشباب بمركز شباب نكلا العنب، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 38 فريقًا، كل فريق مكون من 8 لاعبين، ودوري رياضي بين مراكز الشباب بمركز شباب جنبواى بعدد 16 فريق.

كما نفذت إدارة شباب الدلنجات الدورة الرياضية للشباب بمركز شباب نجع سعد بعدد 150 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب سرنباى بعدد 70 متردد ومستفيد، ودورة رمضانية بمركز شباب النجاح بعدد 250 متردد ومستفيد.