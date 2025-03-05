بعد معركة الصواريخ الدامية.. قنا تعلن الحرب على الألعاب النارية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شنت مجالس المدن والقرى بمحافظة قنا بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، حملة موسعة استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1183 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول، وذلك بعد التفتيش على 149 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 17 محضرًا للمخالفين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة من خلال الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد حسن القط وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضبط المخالفين ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

كانت قرية دندرة بغرب قنا قد شهدت أول أمس مشاجرة دامية بين عائلتين بسبب الألعاب النارية والصواريخ أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين.