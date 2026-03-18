أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، عن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أنه لا أضرار جراء اعتراض صاروخ باليستي في محافظة الخرج.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، بسقوط شظايا اعتراض صاروخ بمحيط قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي وقت سابق تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، من اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.