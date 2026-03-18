إعلان

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه محافظة الخرج

كتب : مصراوي

02:55 ص 18/03/2026

اعتراض صاروخ باليستي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، عن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج.
وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أنه لا أضرار جراء اعتراض صاروخ باليستي في محافظة الخرج.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، بسقوط شظايا اعتراض صاروخ بمحيط قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي وقت سابق تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، من اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
حكايات الناس

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
حكايات الناس

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

دعاء يوم 28 رمضان 2026: اللهم لا تردنا خائبين ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين
جنة الصائم

دعاء يوم 28 رمضان 2026: اللهم لا تردنا خائبين ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين
"ارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

"ارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق
بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال