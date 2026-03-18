نزوح واسع من الجنوب.. غارات إسرائيلية تضرب وسط بيروت

كتب : مصراوي

02:32 ص 18/03/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

وكالات

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على مناطق في وسط بيروت، في تصعيد لافت طال مناطق خارج نطاق الضاحية الجنوبية المعروفة.

وشملت الغارات 3 ضربات على الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى غارة على منطقة زقاق البلاط وسط بيروت، وأخرى على منطقة الضناوي، وهما منطقتان قريبتان من السراي الحكومي وخارج الإطار الجغرافي التقليدي للضاحية.

والغارة التي استهدفت زقاق البلاط طالت شقة في مبنى سكني، ونفذت دون إنذارات مسبقة، في سابقة لافتة، فيما وصفت غارة الضناوي أيضا بأنها غير مسبوقة من حيث غياب التحذيرات.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك شرق البلاد.

في جنوب لبنان، شهدت مدينة صور نزوحا كثيفا بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلائها والمناطق المحيطة بها، ما تسبب بحالة من الذعر وازدحام مروري كبير، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منصات إطلاق صواريخ وعناصر من حزب الله في مناطق عدة، بينما أعلن الحزب تنفيذ "موجة عمليات" صاروخية باتجاه شمال إسرائيل.

وبحسب حصيلة رسمية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ مطلع مارس عن مقتل 912 شخصا في لبنان، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.

تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
منافسة شرسة بين السدير مسعود وبيتر ميمي بقائمة "أفضل مخرج" في استفتاء مصراوي
فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال