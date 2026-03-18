إعلان

لليوم الثاني.. استهداف مقر السفارة الأمريكية في العراق

كتب : مصراوي

02:48 ص 18/03/2026

السفارة الأمريكية بالعراق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، بحسب مسؤولين أمنيين عراقيين.

وجاءت الهجمات المتجددة بينما تعهد الجيش العراقي بتعقب “المجموعات الخارجة عن القانون” المسؤولة عن العنف.

وقال بيان للجيش العراقي: "مرة أخرى، قامت المجموعات الخارجة عن القانون بارتكاب عمل عدواني إجرامي من خلال استهداف مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد هذا المساء".

وأضاف البيان: "يشكل هذا الفعل الإجرامي، الذي تدينه الدولة وترفضه، هجومًا إرهابيًا صارخًا على سيادة العراق وسلطته، ونتعهد بتعقب مرتكبيه وتقديمهم للعدالة ليحصلوا على العقاب العادل".

وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن مجمع السفارة استُهدف بما لا يقل عن أربعة مقذوفات، بينها طائرتان مسيرتان، وسقط أحدها على الأقل في محيط المجمع. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي مقذوفًا آخر كان متجهًا إلى السفارة.

وفي حادث منفصل، أُطلقت مقذوفتان على منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ردًا على ذلك، لكن المسؤولين قالوا إنهم لا يستطيعون تقديم تفاصيل إضافية فورًا حول النتائج أو الأضرار.

وادعت المقاومة الإسلامية في العراق – وهي تحالف يضم عدة ميليشيات مدعومة من إيران – يوم الثلاثاء أنها شنت 47 هجومًا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة داخل العراق وخارجه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

