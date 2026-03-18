تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، بحسب مسؤولين أمنيين عراقيين.

وجاءت الهجمات المتجددة بينما تعهد الجيش العراقي بتعقب “المجموعات الخارجة عن القانون” المسؤولة عن العنف.

وقال بيان للجيش العراقي: "مرة أخرى، قامت المجموعات الخارجة عن القانون بارتكاب عمل عدواني إجرامي من خلال استهداف مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد هذا المساء".

وأضاف البيان: "يشكل هذا الفعل الإجرامي، الذي تدينه الدولة وترفضه، هجومًا إرهابيًا صارخًا على سيادة العراق وسلطته، ونتعهد بتعقب مرتكبيه وتقديمهم للعدالة ليحصلوا على العقاب العادل".

وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن مجمع السفارة استُهدف بما لا يقل عن أربعة مقذوفات، بينها طائرتان مسيرتان، وسقط أحدها على الأقل في محيط المجمع. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي مقذوفًا آخر كان متجهًا إلى السفارة.

وفي حادث منفصل، أُطلقت مقذوفتان على منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ردًا على ذلك، لكن المسؤولين قالوا إنهم لا يستطيعون تقديم تفاصيل إضافية فورًا حول النتائج أو الأضرار.

وادعت المقاومة الإسلامية في العراق – وهي تحالف يضم عدة ميليشيات مدعومة من إيران – يوم الثلاثاء أنها شنت 47 هجومًا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة داخل العراق وخارجه".