إعلان

ضبط 620 صاروخ ألعاب نارية مجهولة المصدر في أسيوط

كتب : محمود عجمي

12:38 ص 23/02/2026

العاب نارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط في توجيه ضربة جديدة للأسواق المخالفة، حيث تمكنت اليوم الأحد من ضبط 620 صاروخ ألعاب نارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها، وذلك خلال حملة تموينية وتفتيشية مكبرة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق بمركز ديروط.

تأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الرقابة لمنع تداول أي سلع خطرة أو مجهولة المصدر تهدد سلامة المواطنين في المحافظة.

تفاصيل الحملة الرقابية بديروط

في تفاصيل الواقعة، أوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، أن إدارة تموين ديروط شنت حملة تفتيشية موسعة شملت المرور الميداني المباشر على المحلات التجارية والمكتبات ومحال بيع الهدايا والألعاب.

أسفرت هذه الجهود الرقابية عن تحرير محضرين رسميين لبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، فضلًا عن التحفظ الفوري على المضبوطات التي بلغت 620 صاروخًا ناريًا.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍي العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على استمرار هذه الحملات التفتيشية المكثفة بكافة مراكز المحافظة، حرصًا على حماية المستهلكين وضبط الإيقاع التجاري ومنع تداول السلع المخالفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الألعاب النارية حملة تموينية أمن أسيوط محمد علوان ديروط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وصلت بلدي الثاني".. تركي آل الشيخ يزور مصر (صور)
دراما و تليفزيون

"وصلت بلدي الثاني".. تركي آل الشيخ يزور مصر (صور)
من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
أخبار وتقارير

من الألم إلى الفرح.. هاني يونس يكشف لـ"كلم ربنا" ابتلاءاته مع بناته الأربع
13 ساعة بغرفة العمليات.. تطورات حالة "طفل باسوس" وعائلته تنفي بتر قدمه
أخبار المحافظات

13 ساعة بغرفة العمليات.. تطورات حالة "طفل باسوس" وعائلته تنفي بتر قدمه
محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط
أخبار مصر

محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد