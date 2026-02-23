أسيوط - محمود عجمي:

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط في توجيه ضربة جديدة للأسواق المخالفة، حيث تمكنت اليوم الأحد من ضبط 620 صاروخ ألعاب نارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها، وذلك خلال حملة تموينية وتفتيشية مكبرة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق بمركز ديروط.

تأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الرقابة لمنع تداول أي سلع خطرة أو مجهولة المصدر تهدد سلامة المواطنين في المحافظة.

تفاصيل الحملة الرقابية بديروط

في تفاصيل الواقعة، أوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، أن إدارة تموين ديروط شنت حملة تفتيشية موسعة شملت المرور الميداني المباشر على المحلات التجارية والمكتبات ومحال بيع الهدايا والألعاب.

أسفرت هذه الجهود الرقابية عن تحرير محضرين رسميين لبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، فضلًا عن التحفظ الفوري على المضبوطات التي بلغت 620 صاروخًا ناريًا.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍي العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على استمرار هذه الحملات التفتيشية المكثفة بكافة مراكز المحافظة، حرصًا على حماية المستهلكين وضبط الإيقاع التجاري ومنع تداول السلع المخالفة.