أكد المهندس وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ، أن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين مسؤولية مشتركة، داعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصالح العام، وعدم الانسياق وراء استخدام الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على المجتمع.

وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي مخالف، موضحًا أنه في حال ضبط أي من المحال التجارية أو المكتبات أو الباعة الجائلين بحوزتهم شماريخ أو صواريخ أو ألعاب نارية، فسيتم مصادرة المضبوطات فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في التنبيه والتحذير من خلال مختلف الوسائل، سواء عبر مكبرات الصوت بالمساجد، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع العُمد والمشايخ بالقرى، إضافة إلى مراكز الشباب، لتوعية المواطنين بخطورة تلك الألعاب، خاصة على الأطفال والشباب.

وناشد المهندس وائل جمعة، المواطنين بدائرة مركز ومدينة طوخ، بضرورة الالتزام بحظر استخدام أو بيع أو شراء الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية، لما تسببه من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، فضلًا عما تثيره من إزعاج وذعر بين المواطنين.