بالتزامن مع رمضان.. محافظ سوهاج يوجه بحملات مكثفة لضبط الألعاب النارية

كتب : عمار عبدالواحد

12:29 م 22/02/2026

طارق راشد

وجّه اللواء طارق راشد بتكثيف الحملات المشتركة من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين وشرطة المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن، للمرور على أماكن تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بالتزامن مع شهر رمضان.

وأكد محافظ سوهاج أهمية التصدي لهذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، ومنعًا لوقوع إصابات أو إثارة الفزع بين الأهالي، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور الميداني وضبط الأسواق ومصادرة المضبوطات فورًا.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف منع بيع أو حيازة أو تداول الألعاب النارية بكافة أشكالها، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، في إطار خطة المحافظة لضبط الشارع وتحقيق الانضباط العام خلال شهر رمضان.

ويُذكر أن قانون العقوبات ينص على عقوبات مشددة بحق حائزي أو مستخدمي أو مستوردي أو مصنعي الألعاب النارية، قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، كما تم إدراج البارود الأسود ضمن المواد الخاضعة للعقوبة، نظرًا لما تمثله من خطورة على الأرواح والممتلكات.

