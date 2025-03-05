عُطلت الدراسة بسببها.. أول موجة أمطار تضرب الإسكندرية في رمضان- صور

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإنه من المقرر أن تشهد شمال البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة؛ فيما تعتبر الموجة الممطرة الأولى التي تتعرض لها الإسكندرية خلال شهر رمضان.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية 11 درجة مئوية للصغرى و19 للعظمى، فيما بلغت سرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، وتصل نسبة الرطوبة لـ 78%.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم نشر سيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، للتعامل مع الأمطار.

وأضاف نافع، أنه يجري تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة التي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 5 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليمات بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأربعاء 5 مارس.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية بسبب الطقس السيئ