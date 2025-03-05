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تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

12:46 ص الأربعاء 05 مارس 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 5 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليمات بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأربعاء 5 مارس.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يستثنى من ذلك القرار، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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