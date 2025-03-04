6 مصابين في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي، اليوم الثلاثاء، على طريق "سمنود - المنصورة" أمام قرية محلة خلف بمركز سمنود في محافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، بتلقي بلاغ من الأهالي عن وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق المذكور، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات متفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، رفقة سيارتي إسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات والمعاينة الأولية وقوع التصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أمام قرية محلة خلف.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد صفوت إسماعيل (42 عامًا) بجُرح قطعي في الأنف -

أحمد عادل باقي الشاعر (30 عامًا) بجُرح قطعي في الوجه - سماح رضا السيد العشري (40 عامًا) بكسر مضاعف في الساق اليمنى - زينب محمود أحمد موسى (57 عامًا) بجُرح قطعي في الوجه - منى محمد صابر (32 عامًا) بجُرح قطعي في الوجه -

ياسمين عبد المنعم جيد (3 سنوات) بسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمنود العام لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.