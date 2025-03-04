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إصابة طفل بقطع أوتار كف يده بسبب ماكينة فرم لحوم بالشرقية

02:15 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

إسعاف أرشيفية

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الشرقية- ياسمين عزت

تعرض طفل لإصابة بالغة بكف يده اليمنى جراء عمله بمفرمة لحم، في محل بشارع السوق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بإصابة طفل بسبب ماكينة فرم لحوم بنطاق مركز شرطة الحسينية، إذ أصيب بجروح تهتكي في كف اليد اليمنى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، جراء تعامله في فرم اللحوم على مفرمة لحم بمحل بمركز الحسينية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها وجرى حجز الطفل في الرعاية المركزة لتقديم الرعاية الطبية له.

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إصابة طفل النيابة العامة مركز الحسينية أمن الشرقية
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