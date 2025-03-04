مصرع شابين إثر حادث تصادم بطريق بحيرة قارون في الفيوم- صور

الفيوم- حسين فتحي:

لقي شابين مصرعهما، في حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلانها بطريق بحيرة قارون السياحي في الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا يفيد بمصرع كلا من: "محمد ج ح"، 19 عامًا، "عمرو.م .ا"، 20 عاما، مقيمن بمنطقة إلياس التابعة لمدينة سنورس.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سنورس المركزى، إذ كشفت تحريات المباحث أن الشابين كانا يستقلان دراجة بخارية متجهين لأصدقائهما بإحدى القرى الواقعة على شاطيء بحيرة قارون بمحيط مركز سنهور.

وأضافت التحريات أنه أثناء سيرهما حاولا تفادي سيارة ملاكي، فاختلت عجلة القيادة في يد قائد الدراجة البخارية التي ارتطمت بالسيارة الملاكي ثم تحولت إلى الرصيف الذي يفصل الطريق عن مياه بحيرة قارون، مما تسبب في وفاتهما نتيجة إصابتهم بنزيف بالمخ.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة مركز سنورس التي تتولى التحقيق.