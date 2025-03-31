انهيار منزل من طابقين في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

انهار منزل مكون من طابقين بقرية نزة الدقيشية في مركز جهينة شمالي سوهاج، دون وقوع إصابات بين قاطنيه.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالجريد وجذوع النخيل، ويملكه "أحمد. ع" (40 عامًا – عامل)، ويقطنه ثمانية أفراد.

أكدت التحريات عدم وقوع أي خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.