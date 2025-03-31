أسقف جنوب سيناء يهنئ المحافظ بعيد الفطر المبارك (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، وفدًا من كاتدرائية السمائيين برئاسة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ووفدًا من كنيسة بازليك سيدة السلام بشرم الشيخ، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أئمة الأوقاف.

تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الود والتعاون، تعكس التلاحم بين الأديان في محافظة جنوب سيناء، وتؤكد تعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع الفئات.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطياف الدينية في المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعم قيم التسامح والمحبة بين جميع المصريين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز روح الأخوة الوطنية.

ومن جانبهم، قدم ممثلو كاتدرائية السمائيين وكنيسة بازليك سيدة السلام التهاني القلبية للمحافظ، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المحافظة في تعزيز السلام والأمان بين جميع المواطنين.

كما أكدوا أن المبادرات الرئاسية تدعم هذه الروح وتعزز فرص التعايش المشترك بين جميع فئات الشعب المصري.