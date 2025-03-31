انتظام العمل في أول أيام عيد الفطر المبارك بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، انتظام حركة الملاحة وتداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، انتظام العمل بالموانئ، وتشديد الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع شرطة الموانئ، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن للتأكد من سلامتها الملاحية حرصًا على حياة الركاب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 5 سفن، وجرى تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و 20 سيارة.

وأوضح المركز أن حركة الواردات تضمنت 500 طن بضائع، و 316 شاحنة و 15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، و 218 شاحنة و 5 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع تداول 5000 طن بضائع و 534 شاحنة خلال وصول وسفر السفن آيلة الحسين، كوين، نفرتيتي، واور"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب.