"غزة في قلوبنا".. السويس تندد بالتهجير وتؤيد الخطة المصرية -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

نظم المئات من الأهالي في السويس وقفة شعبية تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين عقب صلاة العيد ظهر اليوم الاثنين دعما للقضية الفلسطينية والخطة المصرية لإدارة قطاع غزة، تحت شعار " لا للتهجير"؟

وردد المشاركون هتافات لتأييد موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية والخطة المصرية لاستكمال المفاوضات وتسليم الأسري، ورفض التهجير الذي يفرغ القضية من مضمونها ويحقق مخطط احتلال قطاع غزة.

ورفع المشاركون علم مصر وفلسطين، ولافتات تندد بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مدون عليها "فلسطين في القلب تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني " نؤيد الخطة المصرية لإدارة غزة، وإحنا معاك يا ريس، إحنا في ظهرك يا ريس، التهجير خط أحمر.

وردد أهالي السويس: " أرض فلسطين عربية في قلب القيادة المصرية، قول يا ريس وإحنا معاك كل الشعب ماشي وراك، يا سيسي كمل وقول غزة في قلوبنا على طول"، كما رفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين.