طنطا تهتف: لا للتهجير.. الآلاف في الغربية يرفعون أعلام مصر وفلسطين -صور

الغربية- مروة شاهين:

شهد ميدان مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا محافظة الغربية، تجمع الآلاف من المواطنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في وقفة تضامنية لدعم قرارات القيادة السياسية ورفض خطة التهجير.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات تعبيراً عن تأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضهم للمخططات التي تستهدف تهجير المواطنين.

وكانت الوقفة بدأت عقب صلاة العيد في ساحة المسجد، حيث عبر الحضور عن تضامنهم مع مصر ورفضهم لأي محاولات تضر بمستقبل الوطن.