بالصور - أهالي أسيوط يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

أسيوط - محمود عجمي:

أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 4202 مسجد و164 ساحة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة لأداء صلاة العيد.

وشهدت ساحات المساجد زحامًا شديدًا من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وحرص الشباب على توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال في المساجد احتفالًا بالعيد.

وأعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بكافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

وأدى محافظ أسيوط، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية؛ مشيرًا إلى أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز المساجد والساحات الملحقة بها بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة العيد المبارك وهي المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة اسبوعياً طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

وأضاف المحافظ، إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة "الأساسيين والاحتياطيين" مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة العيد المبارك ، مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.