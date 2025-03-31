وسط أجواء مبهجة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة سيدي أبو الحجاج في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أدى الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة سيدي أبو الحجاج، وسط أجواء احتفالية مبهجة، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ومختلف القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشهدت الساحة توافد المصلين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث امتلأت بأهالي المحافظة الذين حرصوا على أداء الصلاة في أجواء يسودها الفرح والتكافل الاجتماعي.

وشارك الأطفال والكبار في الاحتفال بالعيد، مرتدين الملابس الجديدة، وسط تبادل التهاني والتبريكات بين المواطنين.

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الساحة لتنظيم حركة المصلين وضمان خروج الاحتفالات في أجواء آمنة، فيما قامت الوحدات المحلية بتنظيف الساحات وتوفير الخدمات للمواطنين لضمان راحتهم خلال أداء الصلاة.