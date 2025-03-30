ليلة العيد.. مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في مشاجرة وقعت مساء اليوم الأحد بين عائلتين بقرية جزيرة المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط بسبب لهو الأطفال.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة المطمر ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن مصرع "أحمد. أ. ب" (32 عامًا) وإصابة كل من "رواش. ع. ب" (28 عامًا) و"حسانين. ب. ح" (65 عامًا).

تم نقل الجثة إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.