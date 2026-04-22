حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى في إسنا وأرمنت بالأقصر

كتب : محمد محروس

10:02 ص 22/04/2026 تعديل في 10:57 ص

المهندس عبدالمطلب محافظ الأقصر

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر قرارًا بحركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى بمركزي إسنا وأرمنت وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة نقل رمضان بسطاوي الضيفي من رئاسة قرية الشغب إلى رئاسة قرية النمسا، فيما تم نقل ياسر حلمي عباس من قرية النمسا إلى قرية الشغب.

كما تقرر نقل عبد الهادي محمد البكري من قرية أصفون إلى قرية النجوع، ونقل محمد عيد عبد الخالق من رئاسة قرية كومير إلى رئاسة قرية أصفون.

وتضمنت القرارات أيضًا نقل عبد السلام محمد كيلاني من قرية النجوع إلى رئاسة قرية الدير، إلى جانب تصعيد أمل محمود السيد، سكرتير قرية النمسا، للقيام بمهام رئيس قرية كومير.

وفي السياق ذاته، شملت الحركة نقل الأمير عبد الغني عبد الباسط من قرية الدير بمركز إسنا إلى قرية المحاميد بمركز أرمنت، ونقل عطيات طه محمد رضوان من رئاسة قرية المحاميد بأرمنت إلى رئاسة قرية الكيمان بإسنا.

وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي محافظة الأقصر إلى ضخ دماء جديدة في القيادات المحلية، وتحسين مستوى الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى.

