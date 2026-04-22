مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:19 ص 22/04/2026 تعديل في 10:54 ص

حادث انقلاب سيارة ملاكي

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أسيوط/سوهاج، بنطاق مركز البداري بمحافظة أسيوط.

إخطار أمني بوقوع الحادث

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أسيوط/سوهاج بمركز البداري، ووجود حالة وفاة ومصابين في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نتائج الفحص والمعاينة

وبالمعاينة الأولية والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 619 ط ف ق، ما أسفر عن مصرع عمر ع. ف (18 عامًا)، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البداري.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي مركز البداري طريق أسيوط حادثة الزراعي

