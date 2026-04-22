مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي في أسيوط

كتب : مصراوي

02:53 ص 22/04/2026

إسعاف - أرشيفية

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "أسيوط- سوهاج"، بنطاق مركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "أسيوط- سوهاج" بمركز البداري، ووجود حالة وفاة ومصابين في موقع البلاغ.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، والتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالمعاينة الأولية والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم "619 ط. ف. ق"، ما أسفر عن مصرع "عمر. ع. ف"، 18 عامًا، إذ جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البداري.

تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
أخبار مصر

جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
طهران رفضت التمديد.. ما هي السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء هدنة 8 أبريل؟
شئون عربية و دولية

طهران رفضت التمديد.. ما هي السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء هدنة 8 أبريل؟
حدث بالفن | وفاة فنانة وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
زووم

حدث بالفن | وفاة فنانة وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
ترامب: باراك أوباما منح إيران 1.7 مليار دولار نقلت بطائرة بوينج 757 إلى
شئون عربية و دولية

ترامب: باراك أوباما منح إيران 1.7 مليار دولار نقلت بطائرة بوينج 757 إلى
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
رياضة محلية

ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟

أخبار

المزيد

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية