

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "أسيوط- سوهاج"، بنطاق مركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي "أسيوط- سوهاج" بمركز البداري، ووجود حالة وفاة ومصابين في موقع البلاغ.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، والتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالمعاينة الأولية والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم "619 ط. ف. ق"، ما أسفر عن مصرع "عمر. ع. ف"، 18 عامًا، إذ جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البداري.

تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.