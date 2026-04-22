إعلان

لأول مرة.. فريق طبي ينجح في إجراء عملية تثبيت كسر مفتت بالكتف بالفيوم- صور

كتب : مصراوي

08:13 ص 22/04/2026
    فريق جراحى العظام بمستشفى التأمين الصحى بالفيوم
  • عرض 3 صورة
    أشعة علمية عظام معقدة لشاب بالفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم- حسين فتحي:

حقق مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، إنجازا طبيا جديدا، إذ تمكن فريق طبي متخصص فى جراحة العظام من إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإعادة بناء وتثبيت كسر مفتت بعظمة لوح الكتف "Scapula" لشاب في مقتبل العمر.

واستقبل مستشفى التأمين الصحى حالة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، يعاني من إصابة بالغة وكسور متداخلة في منطقة لوح الكتف، وهي من الحالات الجراحية التي تتطلب دقة فائقة ومهارة خاصة نظرا لطبيعة المنطقة التشريحية.

تم إجراء الجراحة الصعبة التي استمرت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير الكلي، إذ قام خلالها الفريق الطبي برد الكسر وتثبيته باستخدام أحدث الشرائح والمسامير الطبية، لضمان استعادة الوظيفة الحركية للكتف بشكل طبيعي مستقبلا، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد سرحان استشاري ورئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور ياسر فوزى مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.

أكد التقرير الطبي، أن المريض يتواجد حاليا تحت الرعاية الطبية المستمرة، وهو في حالة صحية ممتازة ويتماثل للشفاء بشكل ملحوظ، مما يعتبر نجاحا كبيرا لمستوى التجهيزات والخبرات البشرية داخل المستشفى.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى هذه الجراحة العديد من أطباء جراحة العظام بالمستشفى، هما: "محمد عبدالسلام أخصائي جراحة العظام، ومحمد رجب درغام أخصائي جراحة العظام، وأحمد جمعه طبيب مقيم جراحة العظام، ومصطفى الجندي طبيب مقيم جراحة العظام، ومحمد أشرف الدش طبيب مقيم جراحة العظام، وبلال أسامه طبيب مقيم جراحة العظام.

تثبيت كسر مفتت بالكتف الفيوم فريق طبي مستشفى التأمين الصحي بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

