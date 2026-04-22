أعلن الجيش البريطاني تعرض سفينة أخرى لهجوم في مضيق هرمز.

وقال الجيش البريطاني إن سفينة ثانية تعرضت لهجوم يوم الأربعاء في مضيق هرمز، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار على سفينة حاويات.

لم يحدد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني في المملكة المتحدة على الفور هوية من أطلق النار على السفينة الثانية، لكن الشبهات سرعان ما اتجهت نحو إيران، التي أطلق الحرس الثوري النار على سفينة الحاويات في وقت سابق.

وفي الهجوم الثاني، قالت سفينة الشحن إنها تعرضت لإطلاق نار وتوقفت في الماء، وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسفينة.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بالاستيلاء على سفينة حاويات إيرانية بعد إطلاق النار عليها في نهاية الأسبوع الماضي، والدخول على متن ناقلة نفط مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية يوم الثلاثاء في المحيط الهندي.