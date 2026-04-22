مازح الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو طريف لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ونشر تامر الفيديو، الذي ضم عدة صور ظهر في إحداها وهو يرتدي ساعة، بينما ظهر باسم سمرة في صورة أخرى مرتديًا الساعة نفسها، ووضع على الفيديو صوت مشهد من فيلم "عمر وسلمى".

تعليق تامر حسني على الفيديو



وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "اللي هيعرف مين اللي ضرب الساعة مني، باسم سمرة هيديهاله هدية".

آخر حفل للفنان تامر حسني



وكان الفنان تامر حسني قد أحيا حفلًا غنائيًا في العين السخنة يوم 12 أبريل، بمشاركة النجم العالمي French Montana، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من الحضور.







