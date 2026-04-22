أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، موضحًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت نحو 7191 طنًا، جرى استلامها من خلال 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 221 ألف طن.

المساحات المنزرعة ومعدلات الحصاد

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 204 آلاف و932 فدانًا، لافتًا إلى أنه تم حصاد نحو 6100 فدان حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد بمختلف القرى والمراكز.

تيسيرات حكومية لدعم المزارعين

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لضمان نجاح موسم التوريد، من خلال تجهيز نقاط الاستلام، وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، إلى جانب صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وفقًا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع تبسيط الإجراءات وضمان جودة الأقماح الموردة.

تنسيق بين التموين والزراعة

وأوضح المحافظ أن المحافظة تقدم الدعم الكامل للمزارعين عبر التنسيق المستمر بين مديرية التموين ومديرية الزراعة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لمتابعة عمليات التوريد ميدانيًا، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن انتظام استلام المحصول وسلاسة إجراءات تداوله وتسويقه.

توزيع الكميات على جهات الاستلام

وفيما يتعلق بتوزيع كميات القمح الموردة، أشار محافظ أسيوط إلى توريد 23 طنًا و500 كيلوجرام إلى البنك الزراعي المصري، و5032 طنًا و535 كيلوجرامًا إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 2135 طنًا و126 كيلوجرامًا إلى شون الشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب.

دعوة لمواصلة التوريد ودعم الأمن الغذائي

ودعا اللواء محمد علوان المزارعين إلى مواصلة توريد محصول القمح إلى المواقع المعتمدة، والاستفادة من الأسعار المجزية والخدمات المقدمة، بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

كما لفت محافظ أسيوط إلى تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بعمليات التوريد، من خلال الأرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).