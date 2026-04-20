افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل، مركز إصدار شهادات الخريجين التابع لمركز تطوير نظم المعلومات الإدارية (MIS)، وذلك بمقره داخل مجمع الخدمات المركزي، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين.

إطلاق الموقع الإلكتروني لإصدار الشهادات

وخلال الافتتاح، أطلق رئيس الجامعة شارة بدء تشغيل الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار شهادات الخريجين، معلنًا الانطلاق الرسمي للمنظومة المميكنة، بما يدعم تقديم خدمات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

تسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المركز يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الجامعية، إذ يسهم في تسهيل حصول الخريجين على شهاداتهم ووثائقهم الرسمية بسرعة وكفاءة، ضمن خطة الجامعة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

منظومة إلكترونية متكاملة للخريجين

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يوفر نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يتيح للخريج تسجيل طلب استخراج الشهادات عبر الموقع الإلكتروني، ومراجعة البيانات، ومتابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من إصدار الشهادة، مع تلقي إشعار فور جاهزيتها للاستلام.

حضور قيادات الجامعة والعاملين بالمركز

وشهد الافتتاح حضور عدد من قيادات الجامعة، من بينهم شوكت صابر أمين عام الجامعة، وطاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والدكتور علي حسين مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، إلى جانب عدد من مسؤولي مجمع الخدمات والعاملين بالمركز.

تفقد أقسام المركز وآليات التشغيل

وتفقد رئيس الجامعة أقسام المركز المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور علي حسين حول آليات التشغيل ونظم العمل المتبعة لتيسير الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والدقة.

عرض توضيحي لخدمات الموقع الإلكتروني

كما تابع الدكتور المنشاوي عرضًا توضيحيًا حول خطوات استخدام الموقع الإلكتروني لإصدار الشهادات، وآلية استخراج شهادات الخريجين للسنوات السابقة، إلى جانب استعراض منظومة الخدمات الرقمية التي يقدمها المركز.

شهادات مؤمنة بتقنيات حديثة

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حسين أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن شهادات التخرج تصدر بنسخة مؤمنة باستخدام تقنيات طباعة متقدمة تشمل وسائل حماية مرئية وغير مرئية، وتقنيات الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى رمز QR يتيح التحقق الفوري من صحة الشهادة.

موقع المركز وإمكاناته التشغيلية

ويقع مركز إصدار شهادات الخريجين داخل مجمع الخدمات المركزي خلف مبنى المطعم المركزي بالجامعة، ويضم 8 مكاتب لتقديم الخدمات، إلى جانب مكتب للاستعلامات، ويعتمد على منظومة رقمية متطورة تضمن سرعة ودقة إنجاز الطلبات وتقديم خدمة موثوقة للمترددين.