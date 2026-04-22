عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث آليات تطوير منظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية بمصر، إلى جانب مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة لهذا النشاط بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة، مع دعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز التنمية السياحية المستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة وحرصها على رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين، خاصة في منتج سياحة الغوص الذي يمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي للمقصد المصري، ويسهم في تعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم أحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والمستشار حازم لمعي المستشار القانوني للوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، وإسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تطوير منتج سياحة الغوص والأنشطة البحرية، باعتباره من أبرز الأنماط السياحية التي تتميز بها مصر، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تنويع المنتجات السياحية والعمل على رفع كفاءتها بما يدعم القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

كما شدد على ضرورة تحديث الأطر التنظيمية الحاكمة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سلامة السائحين، ويرتقي بمهارات العاملين في هذا المجال، ويعزز آليات الرقابة والحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة السياحية البحرية والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف مركز حماية وتأمين الغوص التابع للوزارة بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل تطويره لدعم استدامة عمل مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء بكفاءة عالية. كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول تطوير منظومة التدريب المتخصصة في مجال الغوص والأنشطة البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.