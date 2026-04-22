مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي في أسيوط

كتب : مصراوي

02:48 ص 22/04/2026

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بحادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، ووجود حالة وفاة ومصاب في موقع البلاغ.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إذ جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالمعاينة الأولية والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل رقم 5269 "هـ. ب. و"، ما أسفر عن مصرع "عبد الرحمن. م"، 25 عامًا، وإصابة "أيمن. ش"، 60 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

