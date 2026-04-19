أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الزراعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن ميكنة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية تمثل خطوة محورية لتحقيق الشفافية والحوكمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

متابعة دورة تدريبية للعاملين بالقطاع الزراعي

جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسيوط لفعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية الزراعة بالمحافظة، للتعريف بالدورة المستندية لصرف الأسمدة وتطبيقات الدفع الإلكتروني، بحضور المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وبمشاركة أمناء المخازن والخزينة ومسؤولي التعاون الزراعي بعدد من الإدارات الزراعية.

تنفيذ توجيهات وزارة الزراعة

وأوضح المحافظ أن هذه الدورات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي وتحديث آليات العمل داخل الجمعيات الزراعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتشديد الرقابة على منظومة تداول الأسمدة.

مشاركة عدة إدارات زراعية بالمحافظة

وشهدت فعاليات الدورة، التي عُقدت بقاعة التعاون الزراعي بديوان عام المديرية، مشاركة ممثلين عن إدارات أسيوط، وأبوتيج، والغنايم، وصدفا، ومنفلوط، حيث تم استعراض مفاهيم الدورة المستندية لصرف الأسمدة، وآليات تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني.

الربط مع البنك الزراعي وكارت الفلاح

وتناول التدريب أهمية الربط بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري، وضمان شحن كارت الفلاح، والتحقق من بيانات الحيازة الزراعية قبل إتمام عمليات الصرف، بما يساهم في ضبط المنظومة ومنع أي تلاعب.

شرح فني لمنظومة الدفع الإلكتروني

كما تضمنت الدورة شرحًا تفصيليًا قدّمه المهندس محمد دسوقي، مدير منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي بالمديرية، حول الخطوات الفنية لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، وآليات تشغيل الماكينات وربطها بالحسابات البنكية.

التأكيد على المتابعة اليومية

وشدد مسؤولو التدريب على ضرورة التزام الجمعيات الزراعية بإرسال حوافظ حركة صرف الأسمدة والدفع الإلكتروني بشكل يومي، بما يضمن دقة المتابعة وسرعة رصد أي مخالفات.

ضبط منظومة التوزيع ودعم التنمية الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تسهم في إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة والحد من الممارسات غير القانونية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية.