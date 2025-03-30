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14 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

04:17 م الأحد 30 مارس 2025

حادث انقلاب ميكروباص - ارشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أُصيب 14 شخصًا، اليوم الأحد، بكسور وكدمات متنوعة، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع انقلاب ميكروباص، ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبينت إصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة، واشتباه ما بعد الارتجاج في المخ.

رجحت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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انقلاب ميكروباص محافظة المنيا الأجهزة الأمنية
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